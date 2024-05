Großer Run auf Wings-for-Life: "Es wird laufend besser"

Über 300.000 Kilometer hat Illek so bereits in einem für ihn speziell umgebauten VW-Bus unfallfrei zurückgelegt. Jobbedingt ist er trotz massivster Einschränkungen auch am Computer ständig aktiv. Zumal Illek als Head of Fundraising eine wichtige Funktion bei einer weltweit einzigartigen und in Österreich von Red Bull erfundenen Laufveranstaltung einnimmt. Beim Wings-for-Life-World-Run, der am 5. Mai auf sechs Kontinenten abgehalten wird. Und dessen Startgelder der Rückenmarksforschung zu gute kommen.

KURIER: Vor zehn Jahren wurde der von Ex-Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner und Dietrich Mateschitz erfundene Wings-for-Life-Run erstmals durchgeführt. Wie viele Läufer werden heuer erwartet?

Wolfgang Illek: Über 200.000 in 192 Nationen. Genau können wir das erst am Veranstaltungstag wissen. Denn jedermann kann sich noch im letzten Moment anmelden?

Wie ist das möglich?

Über unsere App. Die sogenannten Flagship-Rennen – in Österreich sind es allein sieben – sind schon ausgebucht. 13.500 Menschen laufen allein in Wien. Darüber hinaus gibt es vielerorts organisierte Rennen via App. Aber wer es individueller lieber hat, kann das irgendwo für sich auch ganz alleine tun. Und er hat, wenn das Catcher-Car eine halbe Stunde später startet, (in Österreich um 13.30, Anm.), die Stimmen vom Gregor Bloeb und Gabi Hiller genauso über seine Stöpsel im Ohr, wenn die zwei sagen: „Ich bin Dir auf den Fersen!“