Wings for Life Run: 77.103 liefen für die, die es nicht können

Der Wings for Life Run war auch heuer wieder ein Erfolg. Obwohl pandemiebedingt keine Massenveranstaltungen möglich waren, beteiligten sich am Sonntag 77.103 Menschen aus 171 Nationen in 104 Ländern. Unter dem Motto "Laufen, für die, die es selbst nicht können" waren allein in Österreich 27.046 Menschen auf Straßen, Waldwegen, an Seeufern und auf anderen kreativen Strecken unterwegs.

Darunter auch bekannte Namen wie Marcel Hirscher, Dominic Thiem, Anna Gasser, DJ Ötzi, Thomas Morgenstern, Andreas Goldberger, Christian Schiester, das Beachvolleyball-Team Doppler/Horst sowie die Wings-for-Life-World-Run Botschafter Philipp Hansa, Patricia Kaiser und Lukas Müller.