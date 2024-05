Stau rund um Wings for Life Run: Diese Straßen werden gesperrt

Ausgenommen sind hier nur die Abfahrten im Zentrum auf der A23. Bei Fahrten in die Innenstadt bieten sich die U-Bahnen an. Für die Flughafenzufahrten bieten sich ebenfalls die Stadtautobahnen an, so der ÖAMTC in einer Aussendung.

Diese Straßen werden gesperrt

So werden etwa der Ring zwischen Operngasse und Schottengasse von 10.00 bis 15.30 Uhr und die Linke Wienzeile zwischen Getreidemarkt und Gürtel sowie der Innere Gürtel selbst zwischen Linke Wienzeile und Mariahilfer Straße von 12.45 bis 14.15 Uhr nicht befahrbar sein.

Die Abfahrten Zentrum der Südost Tangente (A23) bzw. Von der Ost Autobahn (A4) kommend werden von 13.45 bis 15.00 Uhr gesperrt.