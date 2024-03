Schon wieder diese U4: Warum es auf dieser Linie so viele Baustellen gibt

157 Tage sind etwas mehr als 22 Wochen. Das ist jetzt keinesfalls unnützes Wissen, sondern der Zeitraum, in dem heuer an der Linie U4 gebaut wird. Natürlich nicht in einem Stück, sondern zwischen März und Dezember.

Also ja, die Hauptverdächtige für Ärger und Unmut bei den Fahrgästen der Wiener Linien ist auch im heurigen Baustellensommer wieder die Linie U4. Wirklich neu ist das für Öffi-Nutzer natürlich nicht. Schon in den vergangenen Jahren war das der Fall.

Ein Blick zurück

Warum aber genau auf dieser U-Bahn-Linie so viele Bauarbeiten anfallen, das dürfte nicht ganz so bekannt sein. Der Blick muss in die Vergangenheit gerichtet werden: In den 1960er-Jahren nahm in Wien die Zahl der Pkw rasant zu. Um mehr Platz für den privaten Verkehr zu schaffen, wurde in der Stadt – nicht zum ersten Mal – eine Diskussion über den Bau einer U-Bahn begonnen. Schließlich fasste der Gemeinderat 1968 den Beschluss, ein „Grundnetz“ mit den Linien U1, U2 und eben der U4 zu bauen.

Für die U1 wurde eine neue Trasse gebaut, die U2 wurde auf der ehemaligen Unterpflaster-Straßenbahn – einige Straßenbahnstrecken wurden nach dem Zweiten Weltkrieg unter die Erde verlegt – geführt. Und für die U4 verwendete man die bestehende Stadtbahnstrecke Wiental–Donaukanal, die bereits zwischen 1898 und 1901 in Betrieb genommen wurde. Damit ist die U4 die U-Bahn-Linie mit der ältesten Infrastruktur. Ein Großteil der Stadtbahn-Strecke ist mehr als 100 Jahre alt, heißt es bei den Wiener Linien.