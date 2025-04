Flugzeug kreiste stundenlang über Wien: Das war der Grund

Anlass genug für zahlreiche Spekulationen im Netz. Doch was steckt wirklich dahinter?

Ein Flugzeug zog am Sonntag über Stunden hinweg auffällige Kreise über der Hauptstadt. Auch auf Plattformen wie Flightradar24 war die ungewöhnliche Flugroute klar erkennbar.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Beechcraft B200 Super King Air mit dem Rufzeichen ASR141. Normal wird es als Geschäftsflugzeug eingesetzt, das 17 Menschen transportieren kann. Die Maschine war etwa sechs Stunden lang im Einsatz und kreiste in rund 8.200 Metern Höhe über der Wiener Innenstadt . Während sich viele am Boden wunderten, sorgte der Flug auch online für Aufregung.

Wer den Wiener Eventkalender halbwegs mitverfolgt, konnte sich das Ganze wohl schnell selbst beantworten. Denn am Sonntag fand von 9 Uhr früh bis 15:30 Uhr der Vienna City Marathon statt. Hierfür diente die Maschine als fliegende Relais-Station für die Live-Übertragung im Fernsehen .

Wozu braucht man eine Passagiermaschine?

Zwar befand sich kein Kamerateam direkt an Bord, doch die Maschine übernahm eine entscheidende Funktion: Als fliegender Knotenpunkt übermittelte sie die Signale der Hubschrauber-Kameras an die Empfänger am Boden. Wegen der hohen Flughöhe von über acht Kilometern konnte die Übertragung störungsfrei erfolgen – ohne Unterbrechungen durch Gebäude oder andere Hindernisse.