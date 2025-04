Am 29. März flog ein Flugzeug in das Haus eines Pärchens in Brooklyn Park im Bundesstaat Minnesota.

In den USA ist ein Flugzeug, das von Iowa nach Minnesota unterwegs war, in ein Haus gestürzt. Die Feuerwehr von Brooklyn Park wurde am Samstag, dem 29. März, gegen 12.22 Uhr (Ortszeit) gerufen, nachdem das Haus in Flammen aufgegangen war, wie KSTP 5 berichtet.

Ehepaar spricht über Flugzeug-Crash Nun meldete sich das Ehepaar, dessen Haus zerstört wurde und erzählte von dem traumatischen Erlebnis: "Plötzlich gab es einen großen Knall", sagte Kenneth Tobacman in der Sendung "Good Morning America". Der US-Amerikaner konnte sich noch rechtzeitig aus dem Haus retten, seine Frau, Mary Butler, war zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Hund spazieren.

"Die Lichter gingen aus, und ich sah einen Blitz (...) Funken oder so etwas oder ein bisschen Rauch. Ich dachte: 'Was zum Teufel?'" Das Pärchen lebte seit 15 Jahren in dem Haus, die gemeinsame Katze starb bei dem Unfall.

Alle Passagiere tot Das Pärchen kam unversehrt davon, doch laut Angaben der Behörden sind alle Passagiere an Bord verstorben. Laut Shawn Conway, dem Leiter der Feuerwehr von Brooklyn Park, sei unklar, wie viele Menschen an Bord des Flugzeugs waren. Laut CBS News war die Maschine auf Terry Dolan, den stellvertretenden Vorsitzenden und Verwaltungsleiter der US-Bank, zugelassen. Das Flugzeug war vom Des Moines International Airport in Iowa abgeflogen und befand sich auf dem Weg zum Anoka County-Blaine Airport in Minneapolis.

Ursache für Absturz unklar Ein Sprecher der U.S. Bank erklärte in einer Pressemitteilung, die People Magazine vorliegt, dass zurzeit nicht bestätigt werden kann, ob Dolan zum Zeitpunkt des Unfalls an Bord war. Man gehe jedoch davon aus, dass er sich unter den Passagieren befand. Das National Transportation Safety Board teilte dem Medium mit, dass "aktuelle Informationen darauf hindeuten, dass nur eine Person an Bord war". Eine Ursache des Absturzes kann wahrscheinlich erst in einem Abschlussbericht, der in 12-24 Monaten erwartet wird, detailliert geklärt werden. Ein erster Bericht zum Unfall soll von der Feuerwehr in frühestens zwei Wochen vorliegen.