Neu: So geht Blind Dating für Singles im Flugzeug

Flirten über den Wolken ? Deutschlands größter Ferienflieger Eurowings bietet als erste europäische Airline eine besondere Sitzplatzauswahl für Singles an - die sogenannten „Flieb‘s Seats“, die zum Flirten an Bord einladen sollen. Mit nur einem Click geht es zum Love Seat: Beim Buchen aktiviert man das neue Feature „Click & Connect“, gibt seine Dating-Präferenzen an und schon landet man neben einem potenziellen Match. Die Zuteilung der Sitznachbarn erfolgt auf Basis persönlicher Vorlieben und smarter Matching-Algorithmen. Eurowings will auf dies Art Menschen zusammenbringen und die Partnersuche über den Wolken erleichtern.