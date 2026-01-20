"I kimm ausm Landl Tirol. De Berg so hoch und tiaf es Tal." Wer in den Winterhochburgen Après-Ski feiert oder einen Blick in soziale Medien wirft, kommt an diesen Liedzeilen seit Wochen nicht vorbei. Sie stammen von DJ Ötzi, sind 13 Jahre alt und werden aktuell vor allem von jungen Leuten gefeiert und gesungen. Ein TikTok-Video des österreichischen Musikers zu dem Song "Tirol" hat bereits sechs Millionen Aufrufe erzielt. Vor einigen Tagen hat der Alpen-Schunkler den Sprung in die deutschen Top Ten geschafft – in Österreich rangiert der Song derzeit auf Platz sechs.

"Tirol": 13 Jahre alter DJ-Ötzi Song stürmt die Charts "Ältere Songs kommen immer wieder hoch, nicht zuletzt dank TikTok oder dem Einsatz in Filmen oder Serien", erklärt Hans Schmucker vom Marktforschungsinstitut GfK Entertainment, das die deutschen Charts ermittelt. Prominente Beispiele aus Deutschland sind etwa Reinhard Meys "In meinem Garten". Das verträumte Chanson landete im vergangenen Jahr dank der Netflix-Doku über den Rapper Haftbefehl nach 55 Jahren in den Top Ten von Spotify. Der 80er-Jahre-Hit "Major Tom (Völlig losgelöst)" schaffte ebenfalls ein Comeback, weil es dank einer Fan-Initiative als DFB-Torhymne eingesetzt wird.

Songschnipsel werden für TikTok-Trend verwendet Aber warum erlebt der heimatverbundene Ötzi-Schlager, der musikalisch auf "Down Under" von Men At Work (1981) basiert, nach all den Jahren einen zweiten Winter? Schon Ende des vergangenen Jahres verwendeten Nutzerinnen und Nutzer auf TikTok plötzlich Songschnipsel millionenfach in Clips und ironischen Kurzvideos. Viele wollen damit ihre Liebe zu einem bestimmten Ort ausdrücken. Mittlerweile gibt es sogar Techno-Remixes und eine eigene Köln-Version ("Kölle am Rhing").

Was haben "Agartha" und weißes Monster mit DJ Ötzi zu tun? Wer sich jedoch durch die Kommentarspalten in den sozialen Netzwerken klickt und die Videos zu dem Trend anschaut, wird schnell merken: Hier tut sich ein Abgrund auf, den man mit dem heimatverbundenen Schlager nie in Verbindung gebracht hätte. Zu sehen sind mystische Welten, bevölkert von blauäugigen, blonden und hellhäutigen menschenähnlichen Wesen, die den Energydrink "Monster White" genießen. Im Hintergrund erscheinen surreal wirkende Landschaften und immer wieder taucht der ominöse Begriff "Agartha" auf.

Der Begriff stammt aus der Esoterik und okkulten Theorien und bezeichnet eine Zivilisation, die unter der Erdoberfläche wohnen soll. In dem ikonischen Song von Men At Work bezieht sich "Down Under" zwar auf Australien, doch Anhänger der Agartha-Legende haben das Lied aufgrund der Zeile "Do you come from a land down under, where women glow and men plunder?" als eine Art Hymne für ihr fiktives Königreich adaptiert.

Skurriler Social-Media-Trend In Memes und parodistischen Social-Media-Trends wird dieses Bild nun von jüngeren Generationen auf ironische Weise aufgegriffen und weitergedreht. DJ Ötzis "Tirol" wird mit der übertriebenen Mystik und Absurdität von "Agartha" kombiniert und entwickelt sich so zu einem viralen Internet-Gag wie der "6 7"-Trend, der vor allem für Insider einen humorvollen Reiz entfaltet.

Zusammenarbeit mit Ski Aggu und "Streichbruder" Der Musiker mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle, der in den 2000ern mit "Anton aus Tirol", "Hey Baby", "Ein Stern" oder "Sweet Caroline" weitere Party-Evergreens landete, hat den Trend schnell erkannt. Mitte Dezember trat der Österreicher mit der markanten weißen Häkelhaube bei einem Festival in Bad Hofgastein als Überraschungsgast von Rapper Ski Aggu auf - und stimmte dort natürlich auch die neue Jugendhymne "Tirol" an, in der er über die Sehnsucht nach der Herzlichkeit der Heimat sinniert.