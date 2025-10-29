Drogen-Überdosis: Rapper Haftbefehl war klinisch tot

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Straßenkriminalität, Ruhm, Drogen, eine schwierige Familiengeschichte, Depression - das sind Zutaten einer Dokumentation über den Deutsch-Rapper Haftbefehl. "Babo - Die Haftbefehl-Story" ist ab Dienstag (28. Oktober) auf Netflix zu sehen. Der Film ist so gar keine bedingungslose Huldigung des 39-jährigen Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt. Haftbefehl über Überdosis: "Ich war praktisch tot" Die Doku spannt einen Bogen vom Offenbacher Hochhausviertel Mainpark, in dem Anhan aufwächst, über seinen kometenhaften Aufstieg als Musiker bis hin zu psychischen Probleme und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen - schonungslos, bisweilen verstörend, ähnlich wie seine oft brachialen Songs.

Früh kam der Rapper mit Kokain in Berührung. Er brach die Schule ab und machte sich einen Namen in der deutschen Hip-Hop-Szene. Vor wenigen Jahren folgte der Absturz. Anfang 2024 zog sich der Rapper mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit zurück - nachdem berichtet wurde, dass Haftbefehl in einen Verkehrsunfall in Darmstadt mit anschließender Fahrerflucht involviert gewesen sein soll. "Ich habe mit 13 angefangen, Kokain zu nehmen", erzählt er in der Doku. Statt zur Schule zu gehen, schlug er sich auf dem Marktplatz herum, um zu dealen. Nach seinem Durchbruch nahmen seine Drogen-Eskapaden nur noch mehr zu. "Je mehr Geld man hat, umso mehr kokst man", gesteht Haftbefehl in der neuen Doku.

Der jahrelange Drogenmissbrauch endete beinahe tödlich. 2022 brach der Rapper bei einem Konzert in Mannheim zusammen. "Ich habe acht Tage geschlafen. Acht Tage!", erinnert er sich. Doch er machte weiter. Ein Jahr später folgte der totale Absturz. Nach einem Streit mit seinem Bruder Cem (Capo) konsumierte der Rapper erneut große Mengen Kokain. "Ein Gramm links, ein Gramm rechts, alle 20 Minuten", erzählt er. Doch das war zu viel für seinen Körper. Der Musiker brach zusammen und musste wiederbelebt werden.