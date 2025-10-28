Gerüchte um eine Beziehung kursieren schon länger. Nun scheint Jannik Sinner offiziell bestätigt zu haben, mit der ehemaligen Partnerin von Mick Schumacher, Laila Hasanovic, zusammen zu sein. Zumindest bezeichnete der Tennis-Star die 24-Jährige bei einer Pressekonferenz als "meine Freundin".

Jannik Sinner bezeichnet Laila Hasanovic als seine "Freundin"

Nach seinem Sieg bei den "Erste Bank Open" gegen Alexander Zverev am Wochenende in Wien sagte der Südtiroler laut der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport: "Danke an meine Familie, meine Freundin und alle, die mich zu Hause unterstützen."

Rai News zufolge soll der Tennis-Spieler hinzugefügt haben: "Es ist nicht einfach, immer wieder alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es bedeutet mir viel, dass meine Familie und Laila immer hinter mir stehen."