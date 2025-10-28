Günther Jauchs Vermögen: So viel soll er für eine Folge "Wer wird Millionär?" verdienen

Seit 26 Jahre moderiert Günther Jauch das Kult-Quiz "Wer wird Millionär?". Dabei wird über die Gage des Moderators selten gesprochen. 2018 verriet er, seit Jahren das gleiche Gehalt für seinen Job bei der Quiz-Show zu bekommen.

Jauch: Handschlag-Vertrag mit RTL für "Wer wird Millionär?"

"Wenn ich das richtig im Kopf habe, bekomme ich seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten immer noch dasselbe. Seitdem haben wir nicht mehr darüber geredet. Müssen wir aus meiner Sicht auch nicht", sagte Jauch damals der Bild am Sonntag.

Es gebe noch nicht einmal einen schriftlichen Vertrag. "Ich habe einen wunderbaren Handschlag-Vertrag mit RTL für 'Wer wird Millionär?'. Es gibt tatsächlich nicht einen Buchstaben auf Papier, der irgendwo hinterlegt ist." Jauch moderiert die Sendung seit 1999.