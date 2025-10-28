Günther Jauchs Vermögen: So viel soll er für eine Folge "Wer wird Millionär?" verdienen
Seit 26 Jahre moderiert Günther Jauch das Kult-Quiz "Wer wird Millionär?". Dabei wird über die Gage des Moderators selten gesprochen. 2018 verriet er, seit Jahren das gleiche Gehalt für seinen Job bei der Quiz-Show zu bekommen.
Jauch: Handschlag-Vertrag mit RTL für "Wer wird Millionär?"
"Wenn ich das richtig im Kopf habe, bekomme ich seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten immer noch dasselbe. Seitdem haben wir nicht mehr darüber geredet. Müssen wir aus meiner Sicht auch nicht", sagte Jauch damals der Bild am Sonntag.
Es gebe noch nicht einmal einen schriftlichen Vertrag. "Ich habe einen wunderbaren Handschlag-Vertrag mit RTL für 'Wer wird Millionär?'. Es gibt tatsächlich nicht einen Buchstaben auf Papier, der irgendwo hinterlegt ist." Jauch moderiert die Sendung seit 1999.
Mittlerweile zählt der Showmaster zu den reichsten Entertainern Deutschlands. Das Vermögensmagazin schätzt das Vermögen des "Wer wird Millionär?"-Moderators auf 55 Millionen Euro. Dem Portal zufolge soll Jauch für jede moderierte Folge der Show stolze 125.000 Euro kassieren.
Bestätigt hat der Moderator dies aber nicht offiziell.
Jauch will zu seinen Gehältern prinzipiell nichts Konkretes sagen. Auch als er in seiner Talk-Show 2012 von Bremens Ex-Bürgermeister Henning Scherf kritisiert wurde, weil er damals angeblich ein Vielfaches von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel verdient haben soll (ca. 200.000 Euro im Jahr), wollte er keine Details zu seinen Gagen und Verdiensten preisgeben. "Ihr Gehalt ist nicht gerecht, Herr Jauch", so Scherf damals.
Günther Jauch hat mit seiner Frau Thea vier Kinder. Über den Moderator, der seit den 1990er-Jahren ein Haus in Potsdam bewohnt, heißt es, er würde Wert auf ein bodenständiges Leben legen. Es sind jedoch nur wenige Details zum Privatleben des Moderators bekannt, da er seine Privatsphäre sehr gut schützt.
