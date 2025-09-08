Günther Jauch startet neue "Wer wird Millionär"-Folgen auf Krücken

Was bei uns "Die Millionenshow", ist in Deutschland "Wer wird Millionär". Und was bei uns Armin Assinger, ist bei unseren Lieblingsnachbarn Günther Jauch. Umso größer also rundum die Freude, dass heute auf RTL+ (und am 15. September auf RTL) die beliebte Quizshow nach der Sommerpause endlich wieder mit neuen Folgen startet. Doch gleich zu Beginn eine Schrecksekunde: Moderator Jauch humpelt mit Krücken ins Studio, zudem trägt er, ganz ungewohnt, Sneakers. Was ist passiert?

"Jedem schon einmal passiert" Aus dem Off wird Jauch anmoderiert mit: "Hier ist Ihr Moderator, zwar läuft er mit Krücken, aber im Kopf ist er fit wie ein Turnschuh!" Jauch zeigt sich bei der Aufzeichnung zwar gewohnt professionell, gut gelaunt und spitzbübisch, aber körperlich ging es ihm eindeutig schon mal besser. Gegenüber RTL erklärt der 69-Jährige, wieso er aktuell auf Krücken angewiesen ist: "Das ist sicherlich jedem oder jeder von Ihnen schon einmal passiert: Blöde mit dem Fuß umgeknickt und dann heißt es: Na, das wird aber jetzt mal vier bis sechs Wochen eine Humpelage." Es dürfte sich also um nichts Schlimmes oder Besorgniserregendes handeln. "Dieser Zustand ist nicht schön, aber er ist nicht sendungsgefährdend", so Jauch entspannt im RTL-Interview.