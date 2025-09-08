Am 5. September feierte der deutsche Kult-Schauspieler Dieter "Didi" Hallervorden seinen 90. Geburtstag. Klar, dass dieser besondere Geburtstag ordentlich und gebührend gefeiert wurde – so etwa im Berliner "Schlosspark Theater", das Hallervorden leitet, wo dem Geburtstagskind viele prominente Freunde, Kollegen und Wegbegleiter gratulierten. Die Feier fand direkt an Hallervordens Ehrentag statt.

"Dass er heute da war, bedeutet mir sehr viel" Unter den Gästen waren unter anderem Mola Adebisi, Karsten Speck, Harald Glööckler, Caroline Beil – sowie Oliver Pocher und Heino. berichtet bild.de. Zu den letzten beiden hatte Hallervorden, der sich selten ein Blatt vor den Mund nimmt, einiges zu sagen – zur großen Überraschung gab es aber nur lobende Worte. "Oliver Pocher ist ein lustiger Gesprächspartner", so Hallervorden zu Bild. "Er ist auch einer, der zu seiner Meinung steht und sich das Rückgrat nicht verbiegen lässt. Das schätze ich sehr." Hallervordens Aussage ist insofern bemerkenswert, da Rüpel-Comedian Pocher keinen guten Ruf innerhalb der Branche besitzt und bei vielen seiner Kollegen aufgrund regelmäßiger öffentlicher Schimpftiraden eher Unmut auslöst.

Auch über Schlagersänger Heino hatte Hallervorden nur Gutes zu berichten. Der 86-Jährige tauchte laut bild.de erst um 1.30 Uhr bei der Feier auf, kam direkt von einem Konzert-Auftritt. Etwas, das Hallervorden überaus zu freuen schien: Heino ist ein echter Freund. Dass er heute da war, bedeutet mir sehr viel. Und ja, die 100 haben wir gemeinsam angepeilt!", so der Schauspieler zu Bild. Nichts als Respekt und Lob Aber auch umgekehrt gab's nur Streicheleinheiten und Lobgesänge. "Dieter und ich sind erst in den letzten zehn Jahren so richtig Freunde geworden. Wir sind in einem Alter, in dem wir einfach alles frei heraussagen, was wir denken", so Heino, der wie Hallervorden mit Aussagen immer wieder ins Kreuzfeuer gerät. "Ich glaube, was ich im Bereich der Volksmusik gemacht habe, hat Dieter im Bereich des Schauspiels und der Comedy geleistet. Er ist ein wirklicher Gigant und wir haben uns beide vorgenommen, gemeinsam 100 Jahre alt zu werden." Trotz des hohen Alters feierten die beiden bis 3 Uhr morgens, berichtet bild.de. Keine Überraschung zumindest für Heino: "Im Feiern und in seinem Beruf macht Dieter keiner etwas vor."