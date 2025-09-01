Dieter Hallervorden: Ehefrau bewahrte ihn vor Suizid
Am 5. September wird der deutsche Kult-Schauspieler und Theaterleiter Dieter "Didi" Hallervorden stolze 90 Jahre alt.
Sein Leben war nicht immer leicht. Schon in der Vergangenheit sprach Hallervorden offen über seine Depressionen, mit denen er vor einigen Jahren zu kämpfen hatte. In einem aktuellen Interview mit der Zeitung Bild erzählt er, wie ihn seine Ehefrau Christiane Zander (es ist Hallervordens dritte Ehe) zur Seite stand – und steht.
Ehefrau bewahrte ihn "vor Dummheiten"
"In vielen Momenten ist sie auch mein Lebensmagnet, besonders in den dunklen", streut Hallervorden seiner Ehefrau im Interview Rosen. Seine Depressionen wurden durch Tablettensucht ausgelöst, 2021 machte er einen Entzug, nachdem Zander ihn dazu gedrängt hatte. Zudem ließ er sich mehrere Wochen lang in eine psychiatrische Klinik einweisen. Zander habe ihn "vor Dummheiten bewahrt", so Hallervorden und sagt gegenüber Bild auch ganz unmissverständlich "Sie hat mich gerettet, als ich Suizidpläne hatte."
Dank seiner Ehefrau habe er einen neuen Blick auf das Leben. So könne er mittlerweile wieder schätzen, "morgens überhaupt aufzuwachen." Zander habe seine "Lebenslust noch einmal komplett neu entflammt", schwärmt der (noch) 89-Jährige. Er sei dank ihr "ein neuer Mensch".
Depression überwunden
Wohl auch aufgrund dieser Liebe glaubt Hallervorden nicht, erneut in das tiefe Loch der Depression zu fallen. "Nur, wenn ich kurz vor der Premiere eine Rolle umbesetzen muss oder andere unvorhergesehene Dinge passieren, rattert das Gedankenkarussell", sagt er im Interview. "Dann greife ich aber auf einen Trick zurück. Ich übernehme den Atemrhythmus von Christiane, die in der Regel innerhalb von Sekunden in den Schlaf fällt. Das hilft mir enorm."
Hallervorden und Zander sind seit 2022 verheiratet.
Kommentare