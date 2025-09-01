Dieter Hallervorden: Ehefrau bewahrte ihn vor Suizid

Sein Leben war nicht immer leicht. Schon in der Vergangenheit sprach Hallervorden offen über seine Depressionen, mit denen er vor einigen Jahren zu kämpfen hatte. In einem aktuellen Interview mit der Zeitung Bild erzählt er, wie ihn seine Ehefrau Christiane Zander (es ist Hallervordens dritte Ehe) zur Seite stand – und steht.

Ehefrau bewahrte ihn "vor Dummheiten"

"In vielen Momenten ist sie auch mein Lebensmagnet, besonders in den dunklen", streut Hallervorden seiner Ehefrau im Interview Rosen. Seine Depressionen wurden durch Tablettensucht ausgelöst, 2021 machte er einen Entzug, nachdem Zander ihn dazu gedrängt hatte. Zudem ließ er sich mehrere Wochen lang in eine psychiatrische Klinik einweisen. Zander habe ihn "vor Dummheiten bewahrt", so Hallervorden und sagt gegenüber Bild auch ganz unmissverständlich "Sie hat mich gerettet, als ich Suizidpläne hatte."

Dank seiner Ehefrau habe er einen neuen Blick auf das Leben. So könne er mittlerweile wieder schätzen, "morgens überhaupt aufzuwachen." Zander habe seine "Lebenslust noch einmal komplett neu entflammt", schwärmt der (noch) 89-Jährige. Er sei dank ihr "ein neuer Mensch".