Mit Schuh gewehrt: Königin Camilla wurde sexuell belästigt

Schon jetzt sorgt das Buch für Aufregung, denn es enthält eine schockierende Enthüllung über Königin Camilla . Und auch bei dieser geht es wohl um Macht.

Am 11. September erscheint erneut ein neues Buch über die britische Königsfamilie: "The Power and The Palace" von Valentine Low soll laut seiner Inhaltsangabe "das Geheimnis der Machtdynamik im Herzen des britischen Staates [lüften]: die geheimnisvolle und wenig verstandene Beziehung zwischen der Monarchie und der Regierung."

Camilla wehrte sich mit ihrem Schuh

Die Zeitung Sunday Times veröffentlichte vorab einen Ausschnitt des Buches. In diesem geht es darum, dass Camilla als Jugendliche öffentlich von einem fremden Mann sexuell belästigt wurde. Die Königin selbst erzählte diese traumatische Erfahrung 2008 Boris Johnson, damals Bürgermeister von London, in einem vertraulichen Gespräch im Clarence House. Die beiden hätten sich "auf Anhieb" gut verstanden, schreibt Low. Die Infos darüber habe er von Guto Harri, Johnsons damaligen Kommunikationsdirektor, den Low interviewte.

Und im Buch heißt es weiter: "[Das] ernste Gespräch, das sie führten, drehte sich darum, dass sie als Schulmädchen Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs geworden war. Sie war im Zug nach Paddington - sie war etwa 16, 17 - und ein Typ bewegte seine Hand immer weiter ... An diesem Punkt fragte Johnson, was als Nächstes passiert sei. Sie antwortete: 'Ich habe getan, was meine Mutter mir beigebracht hat. Ich zog meinen Schuh aus und schlug ihm mit dem Absatz auf die Eier.'"

Laut Harri verhielt sich die jugendliche Camilla auch nach dem Vorfall sehr tapfer: "Harri sagte: 'Als sie in Paddington ankamen, war sie so gefasst, dass sie aus dem Zug sprang, einen Uniformierten suchte und sagte: 'Der Mann hat mich gerade angegriffen', und er wurde verhaftet.'"