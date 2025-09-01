Mit Schuh gewehrt: Königin Camilla wurde sexuell belästigt
Am 11. September erscheint erneut ein neues Buch über die britische Königsfamilie: "The Power and The Palace" von Valentine Low soll laut seiner Inhaltsangabe "das Geheimnis der Machtdynamik im Herzen des britischen Staates [lüften]: die geheimnisvolle und wenig verstandene Beziehung zwischen der Monarchie und der Regierung."
Schon jetzt sorgt das Buch für Aufregung, denn es enthält eine schockierende Enthüllung über Königin Camilla. Und auch bei dieser geht es wohl um Macht.
Camilla wehrte sich mit ihrem Schuh
Die Zeitung Sunday Times veröffentlichte vorab einen Ausschnitt des Buches. In diesem geht es darum, dass Camilla als Jugendliche öffentlich von einem fremden Mann sexuell belästigt wurde. Die Königin selbst erzählte diese traumatische Erfahrung 2008 Boris Johnson, damals Bürgermeister von London, in einem vertraulichen Gespräch im Clarence House. Die beiden hätten sich "auf Anhieb" gut verstanden, schreibt Low. Die Infos darüber habe er von Guto Harri, Johnsons damaligen Kommunikationsdirektor, den Low interviewte.
Und im Buch heißt es weiter: "[Das] ernste Gespräch, das sie führten, drehte sich darum, dass sie als Schulmädchen Opfer eines versuchten sexuellen Übergriffs geworden war. Sie war im Zug nach Paddington - sie war etwa 16, 17 - und ein Typ bewegte seine Hand immer weiter ... An diesem Punkt fragte Johnson, was als Nächstes passiert sei. Sie antwortete: 'Ich habe getan, was meine Mutter mir beigebracht hat. Ich zog meinen Schuh aus und schlug ihm mit dem Absatz auf die Eier.'"
Laut Harri verhielt sich die jugendliche Camilla auch nach dem Vorfall sehr tapfer: "Harri sagte: 'Als sie in Paddington ankamen, war sie so gefasst, dass sie aus dem Zug sprang, einen Uniformierten suchte und sagte: 'Der Mann hat mich gerade angegriffen', und er wurde verhaftet.'"
Camilla setzt sich für sexuellen Missbrauch ein
Camilla erzählte Johnson wohl vor allem deshalb von ihrem Erlebnis, da dieser damals plante, mehrere Krisenzentren für Vergewaltigungsopfer zu eröffnen.
Auch die mittlerweile 78-jährige Königin selbst engagiert sich bei den Themen sexuellen Missbrauch, aber auch häusliche Gewalt. Im Rahmen einer Rede im Jahr 2021, die sie bei einer Veranstaltung von "Women of the World" hielt, kritisierte Camilla mit harten Worten die "Kultur des Schweigens". Diese nämlich würde es Opfern sehr schwer machen, von dem Erlebten zu erzählen und somit würden auch die Täter geschützt werden.
