Palast-Butler: Was niemals passieren wird, wenn Harry sich mit der Royal Family versöhnt

Das Verhältnis zwischen Harry und der weiteren Königsfamilie gilt seit dem Umzug des Dukes mit seiner Frau Meghan in die USA vor Jahren als zerrüttet. Harry und Meghan haben sich weitestgehend von der britischen Monarchie losgesagt, zuletzt gab es aber immer wieder Spekulationen über eine mögliche Versöhnung des Sohnes mit König Charles III. Harrys Besuch werde weitere Spekulationen über die Möglichkeit eines Treffens mit seinem Vater oder seinem entfremdeten Bruder, dem Prinzen von Wales, auslösen, schrieb die Nachrichtenagentur PA. Mit seinem Bruder, Thronfolger Prinz William , hatte sich Harry ebenso überworfen.

Prinz Harry reist zum dritten Todestag von Queen Elizabeth II. nach London. Der 40 Jahre alte Duke of Sussex nimmt am 8. September als Schirmherr von "WellChild" an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teil und wird auch eine Rede halten, wie die Organisation mitteilte. Über die weitere Tagesplanung des Prinzen ist bisher nichts bekannt.

Wohl kein Balkon-Auftritt für Harry mehr

William und Harry seien sich früher sehr nahegestanden, erzählte Grant Harrold, früherer Butler im Palast, im Gespräch mit The Mirror. "Als der Konflikt dann begann, fragte ich mich: 'Wie konnte das alles so schieflaufen?' Ich konnte es einfach nicht begreifen. Jetzt reden sie nicht einmal mehr miteinander, dabei haben sie sich früher ständig ausgetauscht. Das ist wirklich traurig", so der Ex-Butler. Er hält eine Annäherung aber für möglich: "Ich denke, Familien zerstreiten sich und Familien können sich wieder versöhnen, aber es ist nie mehr wie zuvor. Ja, ich kann mir eine Versöhnung vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass Harry zurückkommt, aber nicht in die 'Firma', wie sie früher war." Mirror titelt: "Die eine Sache, die niemals wieder passieren wird, wenn Harry sich mit der Royal Family versöhnt". Harrold könne sich nämlich etwa nicht vorstellen, dass Harry und Meghan jemals wieder bei der Geburtstagsparade des Königs, Trooping the Colour, auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zu sehen sein werden.

Möglich wäre aber, dass "die Familie hinter verschlossenen Türen wieder zueinanderfindet und darauf hinarbeitet, dass der König seine Enkelkinder sehen kann. Ich denke, das ist es, worauf sie hinarbeiten".

Zwischen Charles und Harry herrschte zuletzt Funkstille. Der Prinz und Meghan hatten sich vor gut fünf Jahren aus dem engeren Kreis der Royals verabschiedet und leben mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) im US-Bundesstaat Kalifornien.

Meghan enthüllte für sie unauthentische Regel

Herzogin Meghan konnte sich nach eigenen Angaben als Mitglied des britischen Königshauses nicht so authentisch zeigen, wie sie es gerne getan hätte. Beispielsweise musste sie "die ganze Zeit" hautfarbene Feinstrumpfhosen tragen, wie sie kürzlich in einem Interview erzählte.

Anlässlich der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" hat sich die Herzogin von Sussex ausführlich mit der Bloomberg-Moderatorin Emily Chang unterhalten. Bei Burger und Bier plaudern die beiden dabei über Meghans geschäftliche Projekte, das Leben als Promi in Kalifornien und ihre persönlichen Vorlieben.