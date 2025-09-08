Der deutsche Schauspieler und Moderator Jochen Schropp (46) sprach in seinem Podcast "Sendepause Fehlanzeige" mit Anja Rützel über den aktuellen Stand seiner Ehe mit Partner Norman. Zusammengefasst: Es ist kompliziert.

"Nicht mehr so zusammen, wie wir sein sollten" Der Auslöser für das Gespräch über seine Ehe sei die Netflix-Show "Love is blind UK" gewesen. Diese gehe ihm "total nah, weil ich natürlich ganz oft an unsere Hochzeit denke und auch daran denke, was für ein tolles Team wir sind", so Schropp emotional. Öffentlich über seine Ehe zu sprechen, sei keine leichte Entscheidung gewesen, betont er. "Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen." Eine Freundin von ihm habe angemerkt, dass sie das Gefühl habe, es gehe ihm nicht gut, wenn sie sich seinen Instagramkanal ansieht. "Das kann ich im Moment nicht mehr sagen, mir geht es gut, aber Norman und ich, man hat uns im Moment vielleicht nicht mehr so oft zusammen gesehen", erklärt Schropp. Und weiter: "Das liegt einerseits daran, dass Norman im Moment in Amerika arbeitet für seinen Job, aber wir sind halt im Moment auch nicht mehr so zusammen, wie wir vielleicht zusammen sein sollten."

"Im Moment nicht als Paar unterwegs" Er schließe nicht aus, dass sich die Situation wieder bessern kann, betont Schropp im Podcast, "aber im Moment ist es einfach so. Das war nicht unbedingt meine Entscheidung, ich bin aber sicherlich genauso daran beteiligt wie er". Auf Details geht Schropp allerdings nicht ein. Schon in früheren Podcast-Folgen habe er angedeutet, es sei gerade "eine schwierige Zeit" für ihn. Das sei nun zwar "auch schon ein paar Monate her", so Schropp, "aber ich habe das Gefühl, irgendwann muss ich es ja mal sagen, weil Leute mich auch darauf ansprechen". Von bösem Blut zwischen ihm und seinem Ehemann will er aber nichts wissen: "Wir sind sehr gut miteinander, wir wissen, was wir für eine Verbindung haben und wie viel Liebe wir füreinander haben, aber wir sind im Moment halt nicht als Paar unterwegs." Wie er seinen aktuellen Beziehungsstatus definieren würde? Das weiß Schropp nicht genau, denn aktuell fühle er sich so, als sei er weder in einer Partnerschaft noch Single. Doch eines ist für ihn klar: "Ich kann nur sagen, ich vermisse ihn einfach."