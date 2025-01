DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie über Kritik: "Man wird nie allen gefallen"

"Ich kann mir keinen besseren Vater vorstellen", sagte Lisa-Marie Friedle kürzlich in einem RTL-Interview. Mir ihrem geliebten Papa DJ Ötzi macht sie auch musikalisch gemeinsame Sache. "Unsere gemeinsame Nummer ‚Das Licht‘ war ein Anfang, aber es ist noch nicht klar, wie es genau weitergeht", so die beiden bei Claudia Stöckl im Ö3-"Früstück bei mir" (jeden Sonntag von 9.00 bis 11.00 Uhr im Hitradio Ö3).

Und wenn man auf der Bühne steht, dann ist man auch vor Kritik nicht gefeit. "Man hat mir das Vollplayback bei der Silbereisen-Show in Instagram-Kommentaren vorgeworfen. Dabei geht das bei einer so großen Fernsehshow gar nicht anders", so Lisa-Marie. Ihr Papa ergänzt: "Man wird nie allen gefallen. Das gebe ich meiner Tochter gerne mit."

Und Lisa-Marie nimmt die Ratschläge ihres Vaters gerne an, denn "für die Leute da draußen werde ich immer die ,Tochter von‘ bleiben. Weil Gerry wird immer mein Vater sein. Und ich bin stolz darauf!"