Vor rund zwei Jahren feierte Ski Aggu seinen größten musikalischen Erfolg, als er mit dem niederländischen Rapper Joost und dem deutschen Musiker sowieso Schauspieler Otto Waalkes die Single "Friesenjung" veröffentlichte. Ursprünglich wurde der Song von Waalkes 2007 veröffentlicht, mit dem Remix konnte das Lied nun erneut an Popularität gewinnen. Beruflich läuft es also glatt. Doch wie sieht es im Privatleben des Rappers aus? Hat er eine Freundin?

Hat Ski Aggu eine Freundin? August Jean Diederich, wie Ski Aggu mit bürgerlichem Namen heißt, sorgte vor allem mit Sängerin Ikkimel für Gerüchte, als ihre Single "Deutschland" 2024 veröffentlicht wurde.

In den sozialen Medien promoten die beiden Künstler fleißig ihr Lied, dafür postete Ikkimel auch ein Video, in dem sie im Schoß des 26-Jährigen sitzt. Auch im Musikvideo selbst sieht man, wie sich beiden einen Kuss aufdrücken und eine "Hochzeit" feiern. Zahlreiche Fans waren sich sicher, dass es sich dabei nur um Werbung für das Feature handeln würde.

Läuten bald die Hochzeitsglocken? Im Juni 2024 veröffentlichte Ski Aggu selbst ein Foto mit Ikkimel in seiner Story, in der sie auf seiner Schulter lehnt. In der Caption ist der Buchstabe M mit einem Herzen verewigt. "Man ihr habt's doch jetzt eh schon alle gesehen", schrieb Ski Aggu dazu.

Im Dezember 2024 traten die beiden auch beim Red Bull Soundclash in Düsseldorf auf (KURIER berichtete) und drückten sich ebenfalls einen Kuss auf die Lippen. In einem Interview mit Red Bull Rap 100 erklärte der Sänger, dass er und die Berlinerin sich in einer "offenen" Beziehung befinden. "Wir haben uns einfach lieb", betonte der 27-Jährige. Als Diederich gefragt wurde, ob er 2025 vor Ikkimel auf die Knie gehen würde, antwortete er: "Das darf ich doch jetzt noch nicht verraten."

Hochzeit während Welttour? Dieses Jahr touren die beiden gemeinsam auf Ski Aggus Weltournee durch die größten Städte. Auf Instagram verkündete der Rapper, dass er mit seiner "Freundin", die die "heißeste Rapperin Deutschlands" ist, auf der Bühne in den USA auftreten wird. Gegenüber Das Zelt erklärte Ski Aggu jedoch in einem Videointerview, dass er und seine Angebetete im Zuge der Tour in Las Vegas heiraten möchten. Bedeutet das also, dass der Heiratsantrag schon lange stattgefunden hat? "Aber wer weiß, was passiert. Man kann sich ja immer noch streiten und vielleicht krachts oder so. Wir werden sehen, aber gerade sind wir einfach nur überglücklich", zeigte sich der "Egoist"-Interpret realistisch.

Berufliche Erfolge Mehr als 5,2 Millionen Menschen streamen monatlich die Musik von Ski Aggu auf Spotify, der vor allem für seine auffällige Ski-Brille bekannt ist. Auf TikTok folgen dem Deutschen mehr als 677.000 Fans, der auch schon ein Feature mit dem österreichischen Rapper Raf Camora und der deutschen Sängerin Shirin David hatte.