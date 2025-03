In der dritten Staffel von "Are You The One? Reality Stars in Love" verliebten sich die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Darya Strelnikova und der Kandidat Fabio Knez ineinander. Zwar waren sie in der Show kein "Perfect Match", doch nach den Dreharbeiten 2023 sahen sie sich wieder und wurden im selben Jahr ein Paar.

Nun wird bekannt: Die beiden haben sich verlobt!