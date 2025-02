Leyla Lahouar früher und heute: TV-Star hat sich drastisch verändert

Nun will sie sich in der diesjährigen Staffel von " Let's Dance " beweisen. Für die 28-Jährige ist das Sendungs-Leben zum Alltag geworden. Doch früher hatte sie einen ganze anderen Alltag.

Zusätzlich zu ihren Reality-TV-Auftritten hatte sie im Mai 2024 Gastauftritte in der legendären deutschen Soap "Unter uns" und wurde im Dezember 2024 bei den RTL+ Reality Awards als beliebtester weiblicher Reality-Star des Jahres ausgezeichnet. Die 28-Jährige ist auch auf Social Media extrem aktiv und teilt dort mit ihren 1,1 Mio Followern Einblicke in ihr Leben und ihre Projekte.

Privatleben

Leyla Lahouar wurde am 14. Mai 1996 im deutschen Bad Homburg, Hessen, geboren und hat tunesische Wurzeln. Während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp entwickelte sich eine Beziehung zu Mitstreiter Mike Heiter. Nach dem Dschungelcamp wurden die beiden offiziell ein Paar und verlobten sich im Oktober 2024 während ihrer gemeinsamen Teilnahme an "Promi Big Brother". Das Paar lebt gemeinsam mit Leylas Rauhaardackel Alani in einem Designerhaus in Frankfurt am Main.