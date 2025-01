Von Tokio-Hotel-Ex bis Dschungel-Leyla: Das sind die Promis von "Let's Dance"

"Mit großer Freude und noch größerem Respekt stelle ich mich der Herausforderung 'Let's Dance'! Großartig, dass meine neue Staffel 'Frühling' für mich etwas später beginnen kann, so dass ich RTL in diesem Jahr zusagen konnte. Ich hoffe, meinen runden Geburtstag fit wie nie auf dem Tanzparkett feiern zu dürfen", sagt sie.

Auch ihre Kollegin Christine Neubauer stellt sich dem harten Tanztraining. "Ich bin mutiger als früher. Mutiger vielleicht, auf die Schnauze zu fallen, aufs Glatteis zu gehen, noch mutiger, mich auf was einzulassen. Bei mir schaltet sich das Hirn aus, die Emotion kommt und der Bauch regiert. Und dann ist mir alles wurscht, was drumrum ist, ich bin da drin und mach das", sagte sie einmal in einem KURIER-Interview.

Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann ist auch dabei. "Da ich tänzerisch eine absolute Freestylerin bin, ist es extrem spannend für mich in eine Choreographie einzutauchen und diese dann auch mit Herzblut und Seele zu füllen", so Biedermann.

Auch Podcasterin selfiesandra will ihr Glück versuchen. "Ich kann mich gar nicht entscheiden zwischen so Bock, dass es endlich losgeht, aber auch so Angst und Respekt vor der Herausforderung und den Schmerzen."

"Ich kann das immer noch nicht in Worte fassen. Früher habe ich zusammen mit meiner Mama zugeschaut, und jetzt bin ich selbst dabei. Es fühlt sich immer noch total unreal an. Ich habe absolut keine Tanzerfahrungen. Als Kind habe ich zwar Ballett getanzt, aber nicht lange, also zählt es nicht."

Stuntfrau und Schauspielerin Marie Mouroum will es ebenfalls wissen. Sie war schon in Filmen wie "The Hunger Games", "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers", "Avengers" oder "James Bond: Keine Zeit zu sterben" zu sehen. Von ihr kann man sich also durchaus spektakuläre Akrobatik erwarten.