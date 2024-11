Tragisches Schicksal: Ex-Stuntfrau Miriam Höller will mit ihrem Buch Mut machen

Als Action-Model machte die Stuntfrau Miriam Höller Karriere. 2010 war die gebürtige Deutsche auch Kandidatin bei der Castingshow "Germanys Next Topmodel". 2015 gründet sie ihre eigene Action-Stunt-Firma. 2016 kam dann ihr großes Schicksalsjahr. Sie verletzte sich bei einem Stunt schwer. Bei einem Sprung mit Stöckelschuhen aus ungefähr einem Meter Höhe brach sie sich beide Füße. Sie musste operiert werden, Ärzte prognostizierten ihr sogar, dass sie nie wieder richtig laufen wird können.

Nur ein paar Wochen später traf sie der nächste tragische Schicksalsschlag, ihr Lebensgefährte, der Kunstflieger Hannes Arch, verunglückte tödlich. Er stürzte mit dem Hubschrauber ab.

© RGE-Press/Eckharter/Eckharter Rainer Hannes Arch und Miriam Höller

Doch Aufgeben gibt's für Miriam nicht, sie kämpfe sich wieder zurück auf ihre Beine. "Meine privaten und beruflichen Rückschläge haben mir 2016 den Boden unter den Füßen weggerissen", erzählte sie im Interview mit "Promiflash". "Meine Rückschläge haben für mich eine große Bedeutung, weil sie mich verändert haben. Ich bin heute bewusster, konsequenter und wertschätzender als früher", die harten Zeiten hätten ihr Antworten auf essenzielle Fragen geliefert und dafür gesorgt, dass sie heute mehr Selbstvertrauen hat. Mittlerweile ist sie auch Keynote-Speakerin für Resilienz, Mut und Veränderungsbereitschaft. Jetzt hat sie auch ihr erstes Buch "Das Leben ist ungerecht: Und das ist gut so" geschrieben, welches am 30. Jänner 2025 erscheint. Hochemotional informierte sie ihre Instagram-Fans darüber. "Ich habe über die letzten Jahre so hart daran gearbeitet", erzählt sie. "Ich zittere, ich bin total erleichtert, ich bin mit den Nerven am Ende, denn dieses Buch hat so viel Arbeit gekostet, mich so an meine Grenzen gebracht und es ist mit Abstand das größte Projekt, was ich je umgesetzt habe", so Höllerer.

"In diesem Buch steckt so viel von mir, weil es mir so wichtig ist den Menschen, die gerade wirklich nicht weiterwissen ein Halt zu sein. Und ich hab das so gebraucht, als es mir so schlecht ging. Ich hab nach Halt gesucht, ich hab nach Orientierung gesucht, ich hab nach Antworten gesucht und möchte in diesem Buch dir genau das geben", sagt sie.

"Dieses Buch hab ich für jeden geschrieben, der gerade mit Herausforderungen zu kämpfen hast. Meine Antworten stehen in diesem Buch für dich. Ich habe mir selbst so ein Buch gewünscht, als es mir so, so schlecht ging. Und deswegen habe ich mich entschieden genau so ein Buch zu schreiben. Es macht Mut, es gibt dir das Gefühl von es geht irgendwie weiter, vor allem gibt es dir diese Aufbruchstimmung, dass so unkontrollierbar das Leben auch ist, du wirst einen Weg finden irgendwann wieder glücklich zu sein. Du wirst wieder erfolgreich sein und du wirst irgendwann wieder Frieden schließen können mit dem, was dir Ungerechtes passiert ist." Darin sind laut Miriam Lösungen und Antworten zu finden. Das Buch erscheint im Eco Verlag und kann jetzt schon vorbestellt werden.