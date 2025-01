"Let's Dance" 2025: Der Grund für Isabel Edvardssons Fehlen

Zeit mit der Familie geht vor

"Unser dritter kleiner Junge war eigentlich nicht 'auf dem Plan'. Eher: Was ist, wenn es noch mal klappen würde? Und dann kamst du, du kleiner süßer Engel!", so Edvardson. "Let’s Dance" sei "ein Herzensprojekt und meine Leidenschaft." "Trotzdem sehe ich eines vor mir: Es ist das letzte Mal in meinem Leben, wo ich ein kleines Baby habe… Diese kostbaren Momente, wie zum Beispiel ganz bald die ersten kleinen Schritte, das kommt nie wieder zurück", schreibt die 42-Jährige. "Die Gedanken, diese Momente gegebenenfalls nicht ganz zu 100 Prozent erleben zu können", hätten zu ihrer Entscheidung geführt - "gerade auch weil die Bindungszeit aktuell so wichtig ist".