Der deutsche Rapper Fler (bürgerlich Patrick Losensky) sorgt durch seinen öffentlichen Streit mit Bushido immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt lieferten sich die beiden Musiker einen Schlagabtausch auf Social Media, durch den die Gerüchte angeheizt wurden, Fler könnte in finanziellen Schwierigkeiten stecken.

In einer Fragerunde auf Instagram griff ein User das Thema noch einmal auf und fragte Fler ganz direkt, was an den Insolvenz-Gerüchten dran sei. "Voll der Bullshit", bekräftigte der 42-Jährige. "Entweder man geht insolvent oder man hat Schulden", fügte der noch hinzu. Ob Letzteres zutrifft, ließ er aber offen.