Dass TikTok-Trends auch im echten Leben immer mehr unsere Sprache einnehmen, ist kein Geheimnis mehr. Doch wie bei so vielen Neuheiten der Social-Media-Plattform fragen sich nun zahlreiche Eltern, warum ihre Kinder regelmäßig "six, seven" schreien.

Was bedeutet das 6-7-Meme? Am 19. Februar veröffentlichte der Rapper Skrilla seinen Song "Doot Doot". In einer Strophe sagt er die Zahlen "six, seven" – zu Deutsch: "sechs, sieben" und bezeht sich dabei auf die Straße 67 in Chicago, wo der Musiker herkommt. Seitdem wird diese Phrase immer wieder von Jugendlichen erwähnt.

Als Insider genutzt: "6-7" hat keine tiefere Bedeutung Der Liedtext wird von Teenagern häufig als Antwort auf unterschiedliche Fragen oder generell als Meme im Internet-Slang verwendet. Auf TikTok finden sich immer mehr Videos, in denen die Zahlen "6-7" gerufen werden. Eine tiefere Bedeutung hat das Meme also nicht. Der Ausdruck wird von Jugendlichen oft humorvoll in verschiedenen Kontexten verwendet, wodurch er zu einer Art Insider oder Running Gag geworden ist. Gerade die Absurdität hinter "6-7" hat den Trend erst richtig ins Rollen gebracht und besonders bei der jungen Generation populär gemacht. Quasi eine eigene Sprache, die nur Jugendliche verstehen und die Eltern und Lehrer oft ratlos zurücklässt.

Wer ist "Mason 67"? Am 31. März postete TikToker und Basketballspieler Cam Wilder ein Video auf YouTube, in dem er ein Basketballmatch filmte. In einer Sequenz ist ein blonder Teenager zu sehen, der plötzlich "six seven" in die Kamera schreit. Der Jugendliche wurde als "Mason 67" auf Social Media bekannt und steht indirekt als Symbolbild der Generation Alpha. Dazu gehören Personen, die zwischen 2010 und 2025 geboren wurden.

In mehreren Videos sieht man auch Sportler und Sportlerinnen, die eine bestimmte Handbewegung machen. Auch diese wird mit dem 6-7-Meme in Verbindung gebracht.

Andere Athleten und Athletinnen sind von dem Trend zunehmend irritiert, wie ein Video des Australian Rules Football-Spieler Lachie Neale zeigt. Nachdem ihm ein paar Fans die Zahlen zurufen und die Handbewegung machen, fragt er verwirrt: "Warum macht das jeder? Was ist das?"

Meme sorgt für Verwirrung Der User @mrcoachwhitehead ist als Lehrer tätig und erklärte in einem Video, dass vor allem immer mehr Pädagoginnen und Pädagogen mit dem Meme im Klassenzimmer zu kämpfen haben. "Es ist nichts Schlimmes, ihr müsst die Kinder nicht zum Nachsitzen verdonnern", betont der Content Creator und sagt, dass vor allem die Aussage in Kombination mit Sport-Videos auf TikTok zu finden ist.