Scrollt man sich durch die Kommentarspalten diverser TikTok-Videos, ist einem wahrscheinlich schon der Satz: "Zahide won this trend" (auf Deutsch: Zahide hat diesen Trend gewonnen) untergekommen. Was zurückbleibt ist Verwirrung. Denn der Kommentar scheint vollkommen zusammenhangslos zu sein, dennoch verbreitet er sich aktuell wie ein Lauffeuer. Was hat der Satz zu bedeuten und wer ist Zahide?