Die deutsche Rapperin Loredana behauptete vor einigen Tagen in einem Twitch-Livestream mit Content Creator Daniel Slump, dass Frauen heutzutage mehr Rechte als Männer hätten und bekräftigte, dass das "nicht okay" sei.

Kritik von Influencerin entfachte weitere Debatte

Verschiedene Social-Media-Creators reagierten mit scharfer Kritik. Unter ihnen war die deutsche Influencerin Jonë, die in einem Video Stellung zu Loredanas Aussage nahm. Jonë bezog sich in ihrer Kritik auf Loredanas kosovarische Herkunft und argumentierte: „Deine Landsleute hassen dich, weil du mit einem Schwarzen zusammen bist. Wärst du ein Mann, dann würde keiner etwas sagen.“ Sie führte weitere Beispiele an, bei denen Frauen ihrer Meinung nach benachteiligt werden, um Loredanas Aussage zu widerlegen. Loredana zeigte sich davon unbeeindruckt und reagierte in den Kommentaren mit heftigen Worten.