Seit wann sind Loredana und Karim zusammen?

Seit 2022 sind die beiden ein Paar, im Sommer 2023 haben sie ihre Liebe öffentlich gemacht. Wie die Rapperin im Interview mit Deutschrap ideal verriet, hat sie Adeyemi damals einfach via Direktnachricht auf Instagram angeschrieben, was sie gar nicht beeindruckt hat. Doch kurze Zeit später klopfte der Fußballer ein weiteres Mal an und Loredana ließ sich darauf ein, zusammen einen Döner essen zu gehen. Von da an nahm die Romanze ihren Lauf.

Die Rapperin war zuvor mit Sänger und Rapper Mozzik (29) verheiratet und hat eine sechsjährige Tochter mit ihm.