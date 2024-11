"Women in male fields" bedeutet zu Deutsch "Frauen in männerdominierten Bereichen" – bei diesem Satz denkt man wohl zuerst vor allem an die Arbeitswelt. Doch ein neuer TikTok-Trend zeigt, dass damit auch was ganz anderes gemeint sein kann. Und zwar, wenn Frauen das toxische Verhalten von Männern spiegeln.