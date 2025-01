Und zwar bezieht sich der Sound "Omg my Shayla" auf die Tochter des Rappers und Schauspielers Tyrese Gibson, den man aus Filmen wie "Fast & Furious" oder "Transformers" kennt. Der heute 46-Jährige postete 2021 ein Selfie-Video auf Instagram, in dem er emotional "Oh my God, meine Shayla" ruft.