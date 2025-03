In den sozialen Medien kursiert eine Theorie, die besagt, dass Paare, die häufig gemeinsame Bilder und Videos auf Instagram teilen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben sollen, sich zu trennen .

Content Creator Jamey Lee erklärte den Ansatz der polarisierenden "Instagram-Theorie" in einem Video , das sich wie ein Lauffeuer verbreitete. Inzwischen hat das Instagram-Reel mehr als 5,3 Millionen Aufrufe.

Wie man richtig streitet und wann eine Beziehung am Ende ist

Was ist die "Instagram-Theorie"?

Mit der Frage "Du willst wissen, woran du erkennst, dass ein Paar nicht zusammenbleiben wird?" wendet sich Lee an seine Follower und liefert mit der "Instagram-Theorie" prompt die Antwort. "Jedes Mal, wenn ich ein Paar gesehen habe, das sich in den sozialen Medien pausenlos gegenseitig zeigt, [...] ist klar, das hält nicht", so seine umstrittene Annahme.