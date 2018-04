Frau trennt sich von Partner, weil er ihre Figur nicht akzeptiert

Shelby Johnson hatte schon immer eine schwierige Beziehung zu ihrem Körper. Jahrelang sei sie stark untergewichtig gewesen, schilderte die junge US-Amerikanerin kürzlich auf Twitter. Als sie endlich zunahm und schließlich knapp über 54 Kilogramm wog, sei sie "glücklicher" als jemals zuvor gewesen. Auch habe sie sich zum ersten Mal "richtig gesund" gefühlt.

Ihr Partner schien von den Extra-Kilos allerdings nicht begeistert zu sein, wie der Independent berichtet. Das belegen Screenshots, die die junge Frau auf Twitter teilte. In dem dazugehörigen Textbeitrag fragt Johnson die Community: "Ich wiege 54 Kilogramm. Seit ungefähr fünf Monaten. Mein Partner hat das zu mir gesagt. Reagiere ich über, wenn ich mich dadurch verletzt fühle? Ich kann nicht verstehen, wie jemand, der sagt mich zu lieben, so etwas sagen kann." Aus den Screenshots, die eine Chat-Konversation zwischen Johnson und ihrem Freund zeigen, geht hervor, dass dieser befürchtete, der Bauch seiner Freundin würde "mehr herausstehen" als sein eigener. "Das wäre komisch", merkte er via Chat an. Auf die Frage, ob er sie nach ihrer Gewichtszunahme weniger attraktiv fände, sagt er: "Ich denke nicht, aber es kann passieren, wenn du weitermachst."