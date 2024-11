Die Erwartungen an einen Heiratsantrag sind nicht selten hoch bis hin zu utopisch. Immerhin wird dieses einschneidende Erlebnis dauerhaft in Erinnerung bleiben und häufig auch mit der Kamera für die Ewigkeit dokumentiert.

Die Ergebnisse einer aktuellen US-amerikanischen Umfrage machen deutlich, dass die wenigsten Verlobungen so ablaufen, wie man es geplant oder sich erträumt hat. Mehr als 50 Prozent gaben sogar an, ihren Antrag vermasselt zu haben.

Immerhin gab aber die Hälfte der Studienteilnehmer an, nichts ändern zu würden, wenn sie den Antrag erneut machen könnten. 18 Prozent würden im Nachhinein die Art und Weise ändern, wie sie den Ring übergeben haben. Auf die Knie gingen im Übrigen nur 36 Prozent der Befragten.

Wie teuer soll der Verlobungsring sein?

Insbesondere in den USA galt lange Zeit die Faustregel, dass ein Verlobungsring mindestens drei Monatsgehälter wert sein soll. Laut den Umfrageergebnissen empfanden drei von zehn Befragten die 3-Monatsgehälter-Regel als überholt. Über 50 Prozent hat sich beim Ringkauf daher auch nicht an diese Regel gehalten, sondern daran orientiert, was dem Partner oder der Partnerin gefallen würde.

Hierzulande wird empfohlen, ein halbes bis ein ganzes Monatsnettogehalt in das Schmuckstück zu investieren.