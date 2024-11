In britischen Supermärkten soll derzeit ein umstrittener Dating-Trend zu beobachten sein: Zwei rote Paprika im Einkaufswagen zeigen demnach an, auf der Suche nach einer Affäre zu sein. Ob diese Art der Suche nach Dates im echten Leben wirklich klappt?

Was bedeutet der Bell Pepper Code Das Ganze ist unter "Bell Pepper Code", also "Roter Paprika Code" bekannt. Aufgekommen ist der Dating-Trend mit den roten Paprika in einem Flirt-Forum namens "Illicit Encounters", das verheiratete Menschen zusammenbringt. "Ich unterhielt mich mit einem Freund darüber, was eine unterhaltsame und unaufdringliche Möglichkeit wäre, anderen zu signalisieren, dass wir... wie sollen wir sagen, offen dafür sind, jemand Neues in der Öffentlichkeit kennenzulernen", startete das Posting eines Users.

Stiel nach unten ist wichtig "Was wäre also, wenn wir einen Geheimcode am alltäglichsten Ort von allen einrichten würden – IM SUPERMARKT? Es ist perfekt! Niemand würde jemals vermuten, dass dein wöchentlicher Lebensmitteleinkauf zu etwas Prickelnden führen könnte", heißt es weiter. Dabei sollten die zwei roten Paprikaschoten mit dem Stiel nach unten zeigen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Funktioniert der Trick? "Denkt mal darüber nach. Ihr stöbert gemütlich durch die Gänge und plötzlich seht ihr jemanden mit den verräterischen Paprikaschoten im Korb. Eure Blicke treffen sich. Es ist ein wissender Blick. Eine sofortige Verbindung, alles dank ein paar Paprikaschoten", so der User weiter. Andere unterhielten sich bereits im Forum über den Trick.

Eine Person aus Großbritannien hat ihn bereits ausprobiert, als sie bemerkte, dass eine andere tatsächlich dasselbe tat: „Es gab ein etwas verlegenes Lächeln und wir unterhielten uns ein wenig. Ich glaube nicht, dass wir ganz füreinander bestimmt waren, aber es war schön, sich mit jemandem zu unterhalten, der offensichtlich nicht glücklich in seiner Beziehung ist", teilte die Person im Forum mit. "Ich war gestern Abend dort und wir waren bereits zu dritt!", erzählte eine andere. Falls ihr also in nächster Zeit zwei Paprikaschoten mit Stiel nach unten seht – ihr wisst Bescheid.