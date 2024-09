Wie man richtig streitet und wann eine Beziehung am Ende ist

In Ihrem Buch sagen Sie, das menschliche Miteinander ist rauer geworden. Wie ist das passiert? Es ist etwas paradox. Menschen wollen Frieden und ein gutes Miteinander, sie wollen aber gleichzeitig auch mehr als der andere haben und Sieger sein. Wenn es uns gut geht, gelingt das Zusammenleben in Harmonie besser. Wenn es Krisen gibt, wird es allerdings sehr viel schwerer. Und die haben wir in letzter Zeit.

KURIER: Warum ist ein Mann wie Donald Trump so erfolgreich, der den Streit unter der Gürtellinie zu suchen scheint? Birte Karalus: Donald Trump ist ein Rüpel, der ganz bewusst im Konflikt verharrt. Er bemüht sich um Streit, ohne ihn lösen zu wollen. Es sind aber die Menschen, die ihn zum US-Präsidenten wählen. Es liegt an uns, sich zu entscheiden, welche Art von Miteinander wir wollen. Es hat einen Klimawandel im menschlichen Miteinander gegeben, für den Trump nicht unwesentlich war. Auf der anderen Seite gab es nach seinem Sieg 2016 aber auch viele Leute, die schockiert waren und ihre Kinder in den USA in Benimmkurse geschickt haben.

Darin zeigt Karalus auf, wie rau der Umgang in Politik und Öffentlichkeit geworden ist und plädiert dafür, Streit als positive Kraft zu sehen, der Dinge bewegen kann. Vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Regeln und will eine gemeinsame Lösung finden. Mit dem KURIER hat sie über Donald Trump , Wahlkämpfe und Tipps gesprochen, wie guter Streit funktioniert.

In ihrer Talk-Show war sie schon Vermittlerin von sich zankenden Fernsehgästen, heute betreut Birte Karalus Parteien und Unternehmen in ganz Europa, um Konflikte aufzuarbeiten. „ Lasst uns streiten “ (Ariston Verlag, 22,70 Euro) ist das neue Buch der Mediatorin.

Warum entzweit dabei gerade die Politik so sehr?

Eine Partei ist wie ein Stamm, dem man sich zugehörig fühlt. Wenn es Krisen gibt, hält man oft noch mehr an seinem Stamm fest. Zugehörigkeit ist dann wichtiger als Vernunft. Was durchaus fatal sein kann.

Auch Harvard-Studien belegen das: Viele lassen lieber die Welt untergehen, bevor sie den Stamm verlassen. Dann höre ich auch nicht mehr auf das, was jemand anderer sagt. Für Argumente der Gegenseite wird man taub. Aber man hört auch das nicht mehr, was der Politiker seiner eigenen Partei sagt. Leider wählt man heute immer öfter eine Person und keine Inhalte. Man wählt also nicht jemanden für das, was er sagt, sondern wer er ist. Eine Gefahr.

Sie warnen vor Parteien, die keine konkreten Lösungen bieten. Was macht sie so gefährlich?

Man sollte auf keinen Fall aus Wut oder Rache eine Partei wählen, um es denen da oben zu zeigen. Das hat man schon beim Brexit gesehen. Ich war damals in England als Beraterin tätig. Dort haben die Briten aus Wut für den Ausstieg gestimmt. Aber es ging dabei nicht um die EU. Es war ein persönlicher Frust, sie waren unzufrieden, und das sollten die Politiker wissen. Jetzt sehen sie, dass die gewünschten Erwartungen nicht eingetreten sind und England gar nicht so viel besser funktioniert ohne die EU. Aber der Zug war damals abgefahren, vom Taxifahrer bis zur Verkäuferin, alle wollten es denen da oben zeigen.