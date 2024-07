Donald Trump: Dramaturgie eines Wahlerfolges

Damit weckt er teilweise Assoziationen zu John F. Kennedy oder Abraham Lincoln. Dass die Seele der Amerikaner getriggert wurde, steht fest. Dieses Phänomen wird der Politprofi Trump auf den Weg ins Weiße Haus voll und ganz – und vor allem gar nicht dezent – auskosten. Der Medienfachmann Trump war schon gefühlte Sekunden nach dem Attentatsversuch wieder in seinem Element und nutzte instinktiv die Situation, um seine Anhänger mit geballter Faust in Kämpfermanier anzusprechen. Instinkt schlägt Intelligenz, und dies gilt im Besonderen für die Urnengänge in der noch größten Wirtschaftsmacht der Welt. Der Aktienkurs des von seinem Verhalten her mehr als Vielschichtigen ist – so schlimm das Ereignis auch sein mag – sprunghaft in die Höhe geschnellt. Bei den Demokraten müsste schon ein Wunder geschehen oder ein Wunderwuzzi als neuer Spitzenkandidat aus dem Talon gezogen werden, um diesem psychodynamischen Prozess, der den republikanischen Kandidaten umgibt, den Wind aus den Segeln zu nehmen.