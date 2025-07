Achtung vor Betrugsmasche mit KI-Stimme: Frau verlor 13.000 Euro

Stimme von eigenen Tochter imitiert

Eine Frau aus Tampa (Florida) erhielt am 9. Juli einen Anruf von einer Nummer, die ihrer Tochter ähnelte. Als sie den Anruf entgegennahm, hörte sie die vermeintlich weinende Stimme ihrer Tochter, die ihr mitteilte, sie sei in einen Autounfall verwickelt worden. Im Anschluss meldete sich ein angeblicher Anwalt am Telefon, der erklärte, dass ihre Tochter beim Texten am Steuer einen Unfall mit einer schwangeren Frau verursacht habe. Die Tochter werde nun festgehalten und benötige 15.000 US-Dollar (13.000 Euro) Kaution. In Panik hob die Frau das Geld ab und übergab es wie angewiesen.