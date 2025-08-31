WhatsApp-Trick: Nachrichten schreiben, ohne tippen zu müssen
Kurze Nachrichten auf WhatsApp zu tippen, ist meist kein Problem. Möchte man jedoch eine längere Mitteilung verfassen und ist kein Fan von Sprachnachrichten, so kann das Tippen schnell mühsam werden.
Doch es gibt eine Funktion, mit der Nachrichten ganz ohne Tippen "geschrieben" werden können – und zwar über die Spracheingabe.
WahtsApp: Sprache in Text umwandeln
Die sogenannte "Sprache zu Text"-Funktion von Android oder iOS ermöglicht es, Texte direkt auf WhatsApp zu diktieren. Die Spracheingabe wird dabei nahezu in Echtzeit in geschriebenen Text umgewandelt.
Sogar Emojis lassen sich – sofern sie kurz beschrieben werden (zum Beispiel als "rotes Herz-Emoji") – einfach diktieren. Dabei nutzt der Messenger-Dienst die Sprachsteuerung der Tastatur des jeweiligen Betriebssystems.
So einfach geht's:
- WhatsApp öffnen
- Gewünschten Chat auswählen
- In das Eingabefeld tippen
- Auf das Mikrofon-Symbol der Tastatur tippen
- Spracheingabe aktivieren und Text klar und deutlich diktieren
- Gegebenenfalls den Text im Eingabefeld manuell korrigieren
Richtiges Mikrofon-Symbol wählen
Je nach Betriebssystem befindet sich das Spracheingabe-Symbol entweder unten rechts auf der Tastatur (iOS) oder weiter oben in der Mitte (Android). Es darf nicht mit dem Mikrofon-Symbol direkt neben dem Texteingabefeld verwechselt werden – dieses ist ausschließlich für Sprachnachrichten gedacht.
