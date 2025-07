Sicherheitssoftware-Hersteller Eset warnt vor einer perfiden Betrugstaktik: Kriminelle nutzen derzeit verstärkt gestohlene Hotelbuchungsdaten , um potenzielle Urlauber per WhatsApp oder SMS zu kontaktieren und so an ihre Kreditkartendaten zu kommen.

Konkrete Fälle und Beispiele

In Großbritannien wurden, wie The Guardian berichtet, allein zwischen Juni 2024 und September 2024 mehr als 532 solcher Betrugsfälle gemeldet, wodurch ein Gesamtschaden von einer halben Million Euro entstanden ist. Den Opfern wurde über WhatsApp oder gefälschte Booking.com-Kommunikation mitgeteilt, dass eine Zahlungsüberprüfung nötig sei, oder die Reservierung sonst verfällt. Auch in Australien wurden im vergangenen Jahr 363 Betrugsfälle via Booking.com dokumentiert.