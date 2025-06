Textnachrichten schicken, Bilder und Videos senden sowie telefonieren via WhatsApp war bisher kostenlos. Könnte sich das bald ändern? Meta kündigte wesentliche Neuerungen an.

Ja, für User, die lediglich weiterhin den WhatsApp-Chat benutzen wollen, ändert sich vorerst nichts. Das betont Meta in der Presseaussendung: "Diese neuen Funktionen werden nur im Aktuelles-Tab angezeigt, getrennt von deinen persönlichen Chats. Wenn du WhatsApp also nur für persönliche Unterhaltungen mit Freund*innen und Familie verwendest, bleibt alles für dich beim Alten." Die persönlichen Chats sind von dem neuen Geschäftsmodell, das Bezahl-Abos inkludiert, nicht betroffen und bleiben weiterhin kostenlos.

Bald Werbung auf WhatsApp

Zudem wird Meta künftig Werbung bei WhatsApp einbauen. Die Anzeigen sollen in der Rubrik "Aktuelles" (ganz unten links in der Tab-Leiste zu sehen, wenn man die App am Smartphone öffnet) geschaltet werden. Die "Aktuelles"-Funktion, die sowohl Kanäle als auch Statusmeldungen anzeigt, wird laut Meta inzwischen von mehr als 1,5 Milliarden Menschen pro Tag verwendet.