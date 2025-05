Sammelklage: Europäische Hotels formieren sich gegen Booking

Schadenersatzforderungen in konzertierter Form könnten der Buchungsplattform Booking.com teuer zu stehen kommen. Europäische Hotelverbände aus 26 EU-Ländern schließen sich zusammen, um eine europäische Sammelklage einzureichen. In Österreich rufen die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) und der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer heimische Hoteliers dazu auf, sich der Sammelklage anzuschließen.

Die Hotels tragen weder Kosten noch Risiken, so die ÖHV, der Prozessfinanzierer verdiene nur im Erfolgsfall mit. Hotels können sich bis Ende Juli unter www.mybookingclaim.com registrieren.

Grund für die gemeinsame Aktion ist die so genannte „Bestpreisklausel“, die nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 19. September 2024 gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstößt. Betreiber von Online-Plattformen zur Buchung von Beherbergungsdienstleistungen dürfen Beherbergungsbetriebe nicht mehr dazu verpflichten, auf deren Plattform denselben oder einen tieferen Preis anzubieten als den Gästen, die direkt bei ihrem Beherbergungsbetrieb buchen.