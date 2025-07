Achtung: Diese Spam-Anrufe kursieren derzeit in Österreich

Das ist nicht nur störend, sondern kann auch mit finanziellen Schäden oder Datendiebstahl einhergehen. Wie kann man Spam- und Phishing-Rufnummern erkennen und was kann man dagegen machen?

Unerwünschte Spam-Anrufe nehmen in Österreich stetig zu – darunter auch Methoden wie das sogenannte "Spoofing" (gefälschte, aber häufig vertrauenswürdig aussehende Nummern werden hierfür verwendet) oder "Cold Calls" (Werbeanrufe ohne vorherige Einwilligung).

Diese Rufnummern wurden auf tellows.at in letzter Zeit am häufigsten als verdächtige Anrufe in Österreich gemeldet: