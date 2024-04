Wie ein Mann zufällig den weltgrößten Datendiebstahl verhinderte

Um zu verstehen, was Freund getan hat, müssen wir zunächst ein paar Hintergründe klären. Das Internet ist zweifellos eine der größten Errungenschaften unserer Zeit, ein Großteil der modernen Technologie nutzt dessen Infrastruktur.

Die wird aber nicht von großen Konzernen gewartet, sondern gleicht eher einem Flickenteppich. Ein Großteil der Prozesse im Internet basiert auf sogenannter Open-Source-Software – also Programmen, deren Code für jede und jeden online abrufbar ist. Tausende Freiwillige in aller Welt arbeiten regelmäßig daran, diese Programme aktuell zu halten und ihre Fehler auszumerzen.

"Wie ein Bäcker, der an Brot riecht - und dadurch entdeckt, dass jemand die globale Hefeproduktion manipuliert hat"

Andres Freund ist einer dieser Freiwilligen. Nach einem Besuch bei seiner Familie in Deutschland Ende März vertrieb er sich am Flughafen, wie so oft, die Zeit damit, ein paar Verbesserungen am Linux-Betriebssystem durchzuführen – ein Open-Source-Betriebssystem, auf dem fast alle Server weltweit basieren, egal ob Banken oder Regierungen. Dabei stieß er auf etwas Ungewöhnliches.