Telefonbetrug: Wie Nummernklau künftig verhindert werden soll

Verordnung ab 1. September

Nun sagt die RTR dem Telefonbetrug mittels eigener Verordnung den Kampf an. Diese tritt mit 1. September in Kraft und soll sicherstellen, dass "bei der Anzeige einer österreichischen Rufnummer am Display die Anrufe auch tatsächlich von österreichischen Anschlüssen getätigt werden", so Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post.

Auf Festnetznummern wird die Verordnung spätestens ab Ende 2024 anzuwenden sein. Die Mobilfunkanbieter hätten seit Ankündigung der Verordnung neun Monate Zeit gehabt, die Vorgaben der Verordnung technisch umzusetzen und daran auch mit Hochdruck gearbeitet, ergänzt Steinmaurer.