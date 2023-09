Reumütige Telefonbetrüger baten um Mitleid - und wurden verurteilt

"Das ist eine schwerst kriminelle und hochprofessionelle Struktur", betonte die Staatsanwältin. Angeklagt waren zwei Vorfälle, in denen ältere Frauen mit Vornamen "Marianne" in Graz als Opfer ausgewählt wurden. Anrufer aus einem Callcenter in der Türkei gaben sich als Polizisten aus und wollten die Frauen überreden, Geld und Wertsachen der "Polizei"“ zur Aufbewahrung zu überlassen.

Angeklagte sind Deutsche mit türkischen Wurzeln

Die beiden Angeklagten, beides deutsche Staatsbürger mit türkischen Wurzeln, sollten die Abholung erledigen. Doch der erste Versuch scheiterte daran, dass die Frau nach einigen Minuten das Telefongespräch beendete und einfach auflegte.

