Ausgetrickst: Frau (51) ließ Telefonbetrüger auffliegen

Eine 51-jährige Oststeirerin hat zwei falsche Polizisten, die ihr Schmuck und Bargeld abluchsen wollten, überführt: Die Frau hatte die Betrugsmasche via Telefon in der Vorwoche erkannt und die Täter rund zweieinhalb Stunden in der Leitung gehalten.

Währenddessen alarmierte sie aber die Polizei. Diese wartete bei der Wohnadresse der Steirerin auf die beiden Trickbetrüger. Es handelt sich um zwei Burschen im Alter von 18 und 19 Jahren, hieß es am Mittwoch seitens der Polizei.