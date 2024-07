Post von einem Auftragskiller? Wer hinter diesem Betrug steckt

Ein derzeit ebenfalls häufig vorkommender Trick: Kriminelle geben sich an der Haustür als vermeintliche Polizisten aus, die Bargeld im Haus „sicherstellen“ wollen. „Dabei entstehen enorme Schadenssummen, aber rein von der Anzahl her kann dieses Phänomen nicht mit Phishing mithalten. Beim Phishing passieren im Minutentakt kriminelle Handlungen. Nur viele zeigen diese nicht an“, sagt Nosofsky.

Doch warum fallen Menschen immer noch auf Betrugsmaschen herein, die seit Jahren bekannt sind? Nosofsky, seit mehr als 30 Jahren im Polizeidienst, hat eine klare Antwort: „Nach meiner Einschätzung ist niemand davor gefeit , in der richtigen Situation auf die richtige Masche hereinzufallen – ob erfolgreicher Unternehmer oder einsamer Single.“

Weitere gänge Tricks - und wie man sich schützen kann

Als Phishing bezeichnet man den Versuch, persönliche Daten über das Internet zu erlangen. Über betrügerische eMails oder über Webseiten werden persönliche Daten oder Informationen wie Kreditkartennummern, Kontodaten sowie Zugangsdaten zum eMail-Konto oder zu weiteren Accounts abgefragt.

Fingierte eMails sollen beim Adressaten etwa den Eindruck erwecken, sie kämen von einer Bank oder – in jüngster Zeit sehr häufig – dem Finanzamt. Klickt der Empfänger auf einen Link, landet er auf einer Betrugswebseite. Tipps von der Polizei: Kein seriöses Unternehmen oder Bankinstitut fordert per eMail zur Eingabe von persönlichen Daten wie Passwörtern auf. Internetseiten mit sensiblen Daten verfügen meist über die Kennung „https“. Daher sollte man wichtige Homepages, etwa den Bankzugang, unter den Favoriten im Browser speichern und nur diese verwenden.

Beim Bestellbetrug treten Täter entweder als Besteller oder als Verkäufer in Erscheinung. Oft werden mit gestohlenen Identitäten Waren bestellt, ohne diese zu bezahlen. Die Mahnungen für die bestellten Waren landen dann allerdings bei der echten Person, deren Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) für den Bestellbetrug verwendet wurden. Ebenso treten Betrüger etwa auf Kleinanzeigen-Plattformen in Erscheinung. Dort bieten sie Waren an, die nach Vorauszahlung allerdings nie verschickt werden.

Tipps von der Polizei: Seriöse Onlineshops sowie auch Kleinanzeigen-Plattformen haben ein Impressum; dieses sollte man überprüfen. Ebenso kann man den Namen des Verkäufers bei Suchmaschinen eingeben sowie Kundenrezensionen nachlesen.

Und ein Tipp zu guter Letzt: Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meistens auch.