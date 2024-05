Funkmisere beendet: Kärnten funkt nach 16 Jahren endlich digital

Was überall sonst seit gut zwei Jahrzehnten Standard ist, wird in Kärnten heute, Dienstag um 11 Uhr, als Neuigkeit präsentiert:

Vor allem am für Katastrophenschutz zuständigen Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Dieser erklärte, sobald die Rede auf das Thema Digitalfunk kam, stets: Er wolle in kein veraltetes System investieren, sondern für Kärnten eine innovative Lösung finden.

Baustelle Flugpolizei

Doch der Digitalfunk ist nicht der einzige Punkt auf der Agenda des Innenministers. Nach dem Stopp beim Landeshauptmann geht es für Karner laut KURIER-Informationen weiter zur Flugpolizei.

Seit dem Jahr 2020 hausen die Piloten des Innenministeriums, die immer wieder zum Einsatz kommen, wenn etwa Bergsteiger am Großglockner in Bergnot geraten, in blauen Baucontainern. Zuvor war die baufällige Flugeinsatzstelle abgerissen worden. Seither passierte am Flughafen Klagenfurt nichts.

Doch nun soll offenbar Bewegung in die Causa kommen. Wie bereits berichtet, soll ein neuer Stützpunkt für die fliegenden Polizisten noch in diesem Jahr am Areal des kleinsten Verkehrsflughafens des Landes, in Klagenfurt, entstehen.

Spekulationen, wonach die Hubschrauber aus Kärnten nach Graz abgezogen werden könnten, würden somit der Geschichte angehören. Weitere Details zu den Plänen werden dann für Dienstag erwartet.