Nach jahrelangem Warten: Hier zieht die Flugpolizei Kärnten ein

So sah die Unterkunft der Flugpolizei Kärnten seit dem Jahr 2020 und dem Abriss der alten baufälligen Anlage der fliegenden Polizisten aus.

Der Stützpunkt wird sich nur unweit der ursprünglichen Heimat erneut am Gelände des Flughafen Klagenfurts befinden. Konkret auf jenem Areal, auf dem aktuell bereits der ÖAMTC angesiedelt ist. Also außerhalb des Flughafenzauns. Dies bestätigte der neue Geschäftsführer der Flughafen Klagenfurts, Maximilian Wildt, dem KURIER in einem Interview.

Wichtigste Investition

"Wir haben für 2024 eine Kapitalerhöhung bekommen, damit können wir Investitionen starten. Die wichtigste wird ganz klar der neue Stützpunkt des Innenministeriums sein. Aus unserer Sicht auch deswegen, weil wir daraus Mieteinnahmen generieren können. Andererseits ist für Kärnten dadurch garantiert, dass Polizeihubschrauber hier weiter stationiert sind", lässt Wildt aufhören. Gebaut wird die Anlage also vom Flughafen, das Innenministerium fungiert als Mieter. Der Vertrag soll über mehrere Jahrzehnte laufen.

Zwischenzeitlich waren auch Spekulationen aufgetaucht, die Polizeihubschrauber könnten aus Kärnten abgezogen und nach Graz verlegt werden. Diese Gerüchte sind nun endgültig beigelegt.